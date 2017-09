San Francisco Expone: Llaryora dijo que es la mejor Exposición Rural del País

El vicegobernador de la provincia, Martín Llaryora aseguró que San Francisco Expone “es la mejor exposición rural del país” y agregó que “no es solo una muestra agropecuaria, sino que engloba la potencia y el comercio de San Francisco entendiendo desde los orígenes cuando hace 85 años se reunieron los comerciantes, la Sociedad Rural y los industriales para coincidir en una exposición que muestre la potencia que somos, lo que hacemos en la ciudad”.

Más adelante, Llaryora se mostró “orgulloso de que San Francisco sea un polo productivo y tenga el parque industrial pyme más importante del país sumado a un polo educativo con una transformación a partir de las nuevas escuelas Proa que se están construyendo, vinculadas a la tecnología, al agro asegurando nuestro presente y forjando un futuro mejor”.

Luego dijo que “hay que agradecer que podemos estar desde el municipio, la provincia y la nación, si bien con diferencias, pero fundamentalmente con diálogo en busca de consensos, con posibilidades de acuerdo” tras lo cual reclamó “una producción que genere empleo porque la mejor política social que podemos tener no es darle un subsidio a la gente sino darle un empleo”.

El vicegobernador agregó que “hay que revalorizar las obras que estamos haciendo y el trabajo en conjunto realizado desde el interior del interior. Hemos golpeado muchas puertas, que nos atienden bien pero no nos traen soluciones y si no las hubiéramos forzado, muchas de estas soluciones no estarían. Hoy hay muchas realidades que benefician a los cordobeses como la obra eléctrica, la autovía sobre la 19 donde están comenzando los primeros cincuenta kilómetros y se instala el obrador en Arroyito. Ahora ¿la hubiéramos tenido de no haber planteado y luchado por este reclamo? Seguro que no”.

En tanto, el candidato a diputado recordó que “en San Francisco hay más de 2.000 millones de pesos en obras de infraestructura. Estamos construyendo canales de desagüe, haciendo esfuerzos en todos los sentidos y se ven” al tiempo que aseguró que “vamos a gasificar la provincia, esas son las revoluciones que hacen falta y estoy convencido que esta obra de gasificación tendrá el mismo impacto que en su tiempo generaron los ferrocarriles. En la provincia no hay una localidad donde el gobierno de Córdoba no esté haciendo una obra emblemática. Eso es gracias al trabajo en conjunto y por eso no debemos parar en realizaciones”.

Por último, Llaryora hizo entrega de un aporte de 500.000 pesos para colaborar con el financiamiento de los gastos que demanda la exposición que fue entregado al presidente de la Sociedad Rural San Francisco, Javier Cassineri.

Fuente: La Voz de San Justo