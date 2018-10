San Francisco: Homicidio por calle Larrea, la autopsia confirmó muerte por asfixia

Sandra Martín murió por asfixia. Así lo confirmó la autopsia en su cuerpo realizada en las últimas horas en nuestra ciudad. Además la muerte data de días atrás, tal como se especulaba.

La mujer de 56 años fue hallada muerta en la madrugada del domingo dentro de su vivienda de calle Larrea 2129, en barrio Catedral. Su pareja, Jesús Campos (52), se entregó en la Policía tras confesar haberla matado.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores, es un posible pacto suicida que no llegó a completarse ya que Campos habría intentado ahorcarse en el patio de la casa, aunque no pudo hacerlo. La causa está en manos del fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, quien además evalúa otras hipótesis. Sin embargo, el secuestro de unos escritos donde supuestamente la pareja -con tres hijos- contaba sus problemas económicos, que no podían solucionar, y el plan para acabar con sus vidas es la prueba más firme.

La entrega junto a un perro

Eran las 3 de la mañana del domingo. En un momento, se ve llegar a un hombre que ingresa junto a un perro, de la raza caniche toy, en sus brazos, a sede policial. Nadie se imaginaba lo que iba a decir hasta que habló y sorprendió a los presentes.

“Maté a mi mujer”, habría dicho Jesús Campos mientras dejaba en un mostrador la llave de la casa donde convivía con su pareja, su documento nacional de identidad y un certificado de buena conducta. Inmediatamente quedó detenido. El perro, en tanto, quedó en manos de un policía que se encontraba en ese momento en la Jefatura.

Sandra Martín fue hallada sin vida momentos después en el interior de la vivienda que ambos compartían. Estaba sobre la cama matrimonial y su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Según pudo conocer , Campos -oriundo de Arroyito junto a su esposa- confesó ante la Policía que la mató asfixiándola, aparentemente con una bufanda. También que tuvo la intención de suicidarse, aunque no pudo lograrlo, ya que ambos lo habían pactado.

Papeles que hablan

En poder de los investigadores hay escritos que llevan la firma de Sandra, donde se relataría la historia de problemas económicos que venía sufriendo el matrimonio y la idea de quitarse la vida. Lo que se trata de confirmar es si la letra corresponde realmente a la mujer, lo que avalaría la hipótesis de un pacto suicida.

Por otra parte, no habría indicios ni antecedentes de violencia familiar, ya que no existen denuncias en contra de Campos, quien ya fue evaluado psicológica y psiquiátricamente, pruebas arrojaron como resultado que es consciente de sus hechos.

Además del escrito y de requisar la casa, ayer también la policía revisó el automóvil del presunto autor del hecho, un Fiat Qubo color rojo utilizado para el servicio de remis, que hacía un tiempo se encontraba estacionado fuera del domicilio y sin uso porque tenía problemas en el embrague.

En tanto, en ese sector de barrio Catedral los vecinos de la pareja no salían de su conmoción ayer. Según dijeron a este diario, hacía poco que el matrimonio vivía en el lugar y los definieron como personas “agradables”.

Por el momento, el delito fue caratulado como “homicidio calificado agravado por el vínculo”.

Fuente: La Voz de San Justo.