SanCor niega la venta de la Empresa Reviewed by Momizat on Feb 08 . La cooperativa láctea atraviesa una grave crisis desde hace varios años, pero niegan una venta de la empresa si no logran su refinanciación. La cooperativa láct La cooperativa láctea atraviesa una grave crisis desde hace varios años, pero niegan una venta de la empresa si no logran su refinanciación. La cooperativa láct Rating: 0