Sueño Celeste: $1.000.000 para la brinkmanense Luisa Bruno. El Premio mayor se fue a Villa del Rosario

La noche se comportó a medias, ya que una llovizna se abatió en el tramo final que contó con una cifra cercana a las 20.000 personas. Espectacular el show de Los Nocheros.
Los $3.500.000 (premio mayor) se fueron para Juan José Juárez de Villa del Rosario, $1.500.000 para Villa del Totoral a Paola Chalpe, $1.000.000 para Luisa Bruno de Brinkmann, $600.000 para Maribel Martínez de Sebastián Elcano, $500.000 para Hugo Quintino de Morteros.
En tanto los ganadores de $250.000 fueron: Carmen Juárez de Suardi, Verónica Vernetti de Ceres, Sandra Pereyra de Poza del Molle, Raúl Rochicciolli de Morteros y Victor García de Souto Mayor.
Los ganadores de $200.000: Yohana Landero de Sebastian Elcano, Luciano Pedrotti de Miramar, Esther Santa Cruz de Morteros, Antonio Mieres de Las Arrias e Ismael Casas de Morteros.
Los favorecidos con $150.000 son: Laura Rébola de Morteros, Hilda Sterzer de Morteros, Eusebia Montenegro de Villa Trinidad, Marcela Cravero de Morteros y Gimena Calvo de Arrrufó.
Los $100.000 fueron para:Gustavo Rosso de San Guillermo, Jesica Rivero de Dean Funes, Jorge Ball de Brinkmann, Juan Carrá de Villa del Rosario y Leonel Chiementin de Tostado.
Foto: RCM, fuente Sueño Celeste
TODOS LOS GANADORES
GANADORES SORTEO 25
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|3.500.000
|2.125
|JUAREZ JUAN JOSE
|VILLA DEL ROSARIO
GANADORES SORTEO 24
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|1.500.000
|4.776
|CHALPE PAOLA ABIGAIL
|VILLA DEL TOTORAL
|2
|50.000
|4.710
|BELTRAMINO NICOLAS DANIEL
|BRINKMANN
|3
|50.000
|4.722
|ALVAREZ JAVIER DARIO
|MORTEROS
|4
|50.000
|5.660
|TORRES DELIA LORENZA
|HUMBERTO 1RO.
|5
|50.000
|18.785
|CURBELLO ERIBERTO
|LEHMANN
GANADORES SORTEO 23
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|1.000.000
|25.657
|BRUNO LUISA
|BRINKMANN
|2
|50.000
|2.079
|QUINTEROS GABRIELA MARIA
|MORTEROS
|3
|50.000
|25.678
|GARCIA ANTONIO
|SEBASTIAN ELCANO
|4
|50.000
|3.587
|DEGLI MARIA NOELIA
|MORTEROS
|5
|50.000
|14.046
|HANG ROSANA ETEL
|RAFAELA
GANADORES SORTEO 22
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|600.000
|6.150
|MARTINEZ MARIBEL
|SEBASTIAN ELCANO
|2
|50.000
|6.158
|GRANDE FERNANDO RAUL
|MORTEROS
|3
|50.000
|6.171
|VENARUZZO RAUL ANTONIO
|CORDOBA
|4
|50.000
|7.578
|SIERRA CECILIA ANDREA
|BRINKMANN
|5
|50.000
|5.191
|PRATTO SABRINA
|MORTEROS
GANADORES SORTEO 21
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|500.000
|15.945
|QUINTINO HUGO CARLOS
|MORTEROS
|2
|30.000
|10.267
|FERNANDEZ JOSE
|SAN GUILLERMO
|3
|30.000
|10.270
|TORANZO AMANDA
|BRINKMANN
|4
|30.000
|10.413
|GROSSO CEFERINO DANIEL
|PORTE¥A
|5
|30.000
|11.621
|QUEVEDO ADRIAN
|SAN GUILLERMO
GANADORES SORTEO 20
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|250.000
|375
|JUAREZ CARMEN SUSANA
|SUARDI
|2
|15.000
|374
|CASTAGNO OSCAR
|EL TIO
|3
|15.000
|528
|MORENIGO NATALIA SOLEDAD
|CORDOBA
|4
|15.000
|1.736
|QUIROGA FABIAN
|FREYRE
|5
|15.000
|14.861
|GONZALES PAULA
|BANDERA
GANADORES SORTEO 19
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|250.000
|19.140
|VERNETTI VERONICA ANA
|CERES
|2
|15.000
|16.527
|OTRERA NATALIA DEL VALLE
|VILLA FONTANA
|3
|15.000
|16.529
|BERTHOLD FERMIN
|RAFAELA
|4
|15.000
|16.536
|LEDERHOS EMILIO
|RAFAELA
|5
|15.000
|17.810
|NADALUTTI RENE ROQUE
|MARGARITA
GANADORES SORTEO 18
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|250.000
|17.490
|PEREYRA SANDRA ELIZABETH
|POZO DEL MOLLE
|2
|15.000
|3.658
|GUALLANES PATRICIA ALICIA
|SAN JOSE DE LA DORMI
|3
|15.000
|17.856
|SCHVAP ROSA ELENA
|GRUTLY
|4
|15.000
|17.516
|VERON DELIA
|SAN CRISTOBAL
|5
|15.000
|22.021
|MAIRONE JOSE LUIS
|SEB.ELCANO
GANADORES SORTEO 17
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|250.000
|25.574
|ROCCHICCIOLI RAUL ANDRES
|MORTEROS
|2
|15.000
|13.065
|VILLALBA HUGO VICTOR
|SAN GUILLERMO
|3
|15.000
|24.711
|FRANCISCONI JULIO ENRIQUE
|FREYRE
|4
|15.000
|24.721
|FILIPPA VALTER JOSE
|FREYRE
|5
|15.000
|3.801
|RUI MARCIA YANINA
|MORTEROS
GANADORES SORTEO 16
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|250.000
|21.758
|GARCIA VICTOR RAMON
|SOUTO MAYOR
|2
|15.000
|19.993
|PERALTA ROSA MABEL
|POZO DEL MOLLE
|3
|15.000
|19.994
|KORAB MARIA ESTHER
|LA PAQUITA
|4
|15.000
|20.015
|PAJON LUIS ERMELINDO
|VILLA DE MARIA
|5
|15.000
|1.202
|ABRATTE ENZO
|SACANTA
GANADORES SORTEO 15
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|200.000
|26.661
|LANDERO YOHANA SOLEDAD
|SEBASTIAN ELCANO
|2
|15.000
|12.416
|RASPO NESTOR JOSE
|SUARDI
|3
|15.000
|26.026
|BERTOTTI ISIDRO HENRY
|MORTEROS
|4
|15.000
|26.039
|DAGHERO CARLOS
|LAS VARILLAS
|5
|15.000
|26.090
|CACIBAR IVAN
|VILLA DEL TOTORAL
GANADORES SORTEO 14
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|200.000
|25.291
|PEDROTTI LUCIANO
|MIRAMAR
|2
|15.000
|13.146
|TOSOLINI PAMELA CAROLINA
|SUARDI
|3
|15.000
|25.198
|PERALTA PETRONA DEL VALLE
|LA PENCA
|4
|15.000
|26.061
|CORTES JESICA MARIEL
|SAN CRISTOBAL
|5
|15.000
|24.846
|VALVERDE OMAR HECTOR
|SANTA SYLVINA
GANADORES SORTEO 13
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|200.000
|14.123
|SANTA CRUZ ESTHER
|MORTEROS
|2
|15.000
|21.859
|CORTEZ GUSTAVO FERNANDO
|BRINKMANN
|3
|15.000
|10.215
|GARCIA MARIA ELENA
|LA RUBIA
|4
|15.000
|10.221
|ROJAS AIME AYELEN
|EL RODEO
|5
|15.000
|10.684
|PEROSINO LILIANA MARA
|MORTEROS
GANADORES SORTEO 12
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|200.000
|13.357
|MIERES ANTONIO VICENTE
|LAS ARRIAS
|2
|15.000
|10.497
|MANSILLA ADOLFO CESAR
|ALTOS DE CHIPION
|3
|15.000
|10.502
|PE¥ALOZA SILVIA
|VILLA FONTANA
|4
|15.000
|10.565
|ANRIQUE HERNANDEZ CRISTIAN RODRIGO
|SUNCHALES
|5
|15.000
|11.735
|PEREZ JOSE DELMIRO
|VILLA GUTIERREZ
GANADORES SORTEO 11
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|200.000
|5.186
|CASAS ISMAEL
|MORTEROS
|2
|15.000
|5.181
|LAVEZZINI ALEJANDRO
|SAN FRANCISCO
|3
|15.000
|5.237
|PLENSA LILIANA
|RAFAELA
|4
|15.000
|5.577
|BLENGINO FRANCISCO ALSIDE
|MORTEROS
|5
|15.000
|14.383
|GIODA LORENZO
|TOSTADO
GANADORES SORTEO 10
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|150.000
|3.420
|REBOLA LAURA YANINA
|MORTEROS
|2
|15.000
|3.416
|SALGUERO MARIELA BEATRIZ
|RIO SEGUNDO
|3
|15.000
|3.545
|LIZARDO MARIA LAURA
|SAN CRISTOBAL
|4
|15.000
|3.869
|DELGADO MARIA
|SUARDI
|5
|15.000
|9.650
|ALARCON GRACIELA GUADALUPE
|GALVEZ
GANADORES SORTEO 9
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|150.000
|3.807
|STERZER HILDA
|MORTEROS
|2
|15.000
|3.689
|BIANCIOTTI JORGE FRANCISCO
|PORTE¥A
|3
|15.000
|3.699
|GALVAN MARIA INES
|SAN JOSE DE LA DORMI
|4
|15.000
|3.335
|DAGATTI MARIANO JOSE
|MORTEROS
|5
|15.000
|17.826
|HESS RICARDO ROBERTO
|LA CABRAL/LAS AVISPA
GANADORES SORTEO 8
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|150.000
|2.633
|MONTENEGRO EUSEBIA
|VILLA TRINIDAD
|2
|15.000
|24.974
|SARAVIA PEDRO RAMON MEDARDO
|SEBASTIAN ELCANO
|3
|15.000
|2.738
|MELLO JULIANA ELIZABET
|ESPERANZA
|4
|15.000
|3.718
|QUIROGA ANALIA ELIZABET
|MORTEROS
|5
|15.000
|5.258
|DEFAGOT TOMAS
|SAN BERNARDO
GANADORES SORTEO 7
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|150.000
|16.735
|CRAVERO MARCELA
|MORTEROS
|2
|15.000
|4.233
|BERTOTTI DAMIAN HUGO
|MORTEROS
|3
|15.000
|16.731
|SARPONTI TERESA
|RAFAELA
|4
|15.000
|16.935
|BUSTAMANTE MARIA DEL CARMEN
|RAFAELA
|5
|15.000
|9.743
|FERREYRA CLAUDIA MARISA
|MORTEROS
GANADORES SORTEO 6
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|150.000
|22.831
|CALVO GIMENA
|ARRUFO
|2
|15.000
|6.500
|UTRERA DELIA DEL CARMEN
|BRINKMANN
|3
|15.000
|22.318
|BURLETTO DANIA VIVIANA
|LA PARA
|4
|15.000
|22.323
|BASUALDO WILLIANS
|LA PARA
|5
|15.000
|22.422
|MONTENEGRO GABRIELA SUSANA
|VILA
GANADORES SORTEO 5
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|120.000
|8.547
|ROSSO GUSTAVO FABIAN
|SAN GUILLERMO
|2
|15.000
|21.359
|ZLEZACHEK ROSA
|COLONIA DORA
|3
|15.000
|21.868
|MEDRANO ALEJANDRO M
|FREYRE
|4
|15.000
|21.875
|VIANO SERGIO JOSE
|MORTEROS
|5
|15.000
|21.925
|ULMAN IVANA SOLEDAD
|PALACIOS
GANADORES SORTEO 4
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|120.000
|27.313
|RIVERO JESICA FERNANDA
|DEAN FUNES
|2
|15.000
|20.581
|JUNCOS CEFERINA MIRTA
|VILLA DEL TOTORAL
|3
|15.000
|10.592
|FERNANDEZ MARCELO OSCAR
|MORTEROS
|4
|15.000
|8.758
|PONCE ANTONIO REINALDO
|GRAL TABOADA
|5
|15.000
|27.307
|ALMADA MARIO
|SACANTA
GANADORES SORTEO 3
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|120.000
|23.785
|BALL JORGE HERNAN
|BRINKMANN
|2
|15.000
|1.477
|RUI JORGE LUIS
|SUARDI
|3
|15.000
|5.381
|FERNANDEZ VICTOR HUGO
|VILLA DEL ROSARIO
|4
|15.000
|23.779
|CORONEL MARIA BELEN
|SUARDI
|5
|15.000
|23.980
|CANDIANO LUIS PATRICIO
|LA PARA
GANADORES SORTEO 2
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|120.000
|15.406
|CARRA JUAN RAMON
|VILLA DEL ROSARIO
|2
|15.000
|13.648
|BAEZ ALICIA DEL VALLE
|BRINKMANN
|3
|15.000
|13.775
|CROVELLA MARIA CRISTINA
|MORTEROS
|4
|15.000
|27.154
|BARRETO MANUELA
|ARRUFO
|5
|15.000
|19.965
|BUSTOS MAXIMILIANO
|PAMPAYASTA SUR
GANADORES SORTEO 1
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|120.000
|23.163
|CHIEMENTIN LEONEL JOSE
|TOSTADO
|2
|15.000
|13.405
|CISNERO RAMIRO ALEJANDRO
|SEBASTIAN ELCANO
|3
|15.000
|13.513
|TOSCANA CARLOS ARIEL
|SEEBER
|4
|15.000
|14.468
|IBA¥EZ PAMELA VANESA
|PORTE¥A
|5
|15.000
|13.400
|ROJAS TERESA DEL VALLE
|VILLA DE MARIA