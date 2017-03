Teves sobre el recital del Indio: “todo era un caos, desesperante”

Las imágenes muestran el caótico ingreso de una verdadera marea humana que por momentos parece no tener fin: son cuadras y cuadras abarrotadas por miles de personas que pugnan por llegar al show del mítico cantante que durante décadas lideró la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Franco Teves, junto un grupo de jóvenes de Brinkmann, partieron el viernes 10 de marzo rumbo a Olavarría para vivir una verdadera fiesta, que sabemos como terminó. Franco contó a Universal Medios que era la primera vez que iba a ver al “Indio”“estaba muy entusiasmado, por todo lo que me contaban mis amigos y por lo que había vivido mi hermano, pero jamás imaginé lo que viví, miles de personas corriendo, agolpados, niños llorando, embarazadas por todos lados, no vi policías, no veía ambulancias, no nos hicieron control en el ingreso, no nos pidieron entradas, nada”. “Salimos de Brinkmann tranquilos en camioneta, pasamos por Rosario, Pergamino, en Bolivar comimos algo y llegamos a Sierras Chicas, allí nos esperaba una familia, donde nos alojamos y donde agradecemos la contención, la Terminal de Olavarría era cualquier cosa, saqueos, robos, roturas, tiros, todo era un caos…” explicó del recital que “caminamos más de 4hs para llegar al predio, un predio no preparado, estaban todas la torres de sonido e ubicaciones dispuestas, nos ubicábamos en esos lugares para que no nos arrastre la gente, no circulaba el aire, la gente se desmayaba, chicas niñas, todo era muy loco”. Contó que “con mi hermano nos perdimos, el grupo se separó dentro del predio y vimos el show por separado, el Indio canto tres temas y corto el show, pidió que por favor paren de empujar para poder seguir, los organizadores actuaron muy mal, no había control de nada”. “Por se mi primera vez fue una muy mala experiencia, la calidad del artista única, pero lo que se vivió con el público, imposible explicarlo”.