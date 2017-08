Tevez sobre SanCor “no hay nada concreto ni cerrado se espera la respuesta de los directivos”

Hoy el intendente de Brinkmann, Gustavo Tevez, visitando Universal Medios habló de la situación que vive la Cooperativa SanCor, puntualmente de la planta que esta en nuestra ciudad.

Hace pocos días el Ingeniero Agrónomo César Casciola llegó a Brinkmann para reunirse con miembros de ATILRA y con el mismo intendente para dar a conocer los alcances del Proyecto ambicioso de la compañía Prarex International y Eurofinanz como los aportantes de capital para poner en funcionamiento las plantas inactivas de SanCor, una de ellas ubicada en nuestra ciudad.

Tevez sostuvo que “hace dos meses se viene trabajando conjuntamente para dar la mejor solución a la gran crisis del sector y no queremos generar falsas expectativas, y lo que más queremos es conservar las fuentes de trabajo, no hay nada concreto ni cerrado aún, pero dotaremos instancias para traer interesados si no se da con esto…el proyecto ya fue presentado al Concejo de Sancor y en los próximos días responderán la aprobación del proyecto”.

Recordó que el proyecto que tienen los inversores es poder hacer una planta de última generación para la producción de quesos duros, semiduros. Tevez explicó que “también se tiene pensado presentar el proyecto al IAS de Colonia Vignaud, para que puedan participar activamente del proyecto, y pueden surgir asociaciones de trabajo conjunta”.

Agregó “no hay fecha estipulada de cierre de la planta SanCor Brinkmann, se trabaja poco porque no hay mercadería, las de Coronel Moldes y Centeno están totalmente cerradas, por eso cada día apostamos a que SanCor pueda dar el sí a los inversores para el nuevo proyecto, ya vinieron desde el Ministerio de Economía para tasar la planta en su totalidad más las hectáreas con los piletones, estamos en contacto diario con ATILRA y la gente de SanCor para conocer las novedades”, finalizó.

