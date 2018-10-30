Unidad de Empleo Brinkmann: Beneficiarios del PPP y PPP Aprendiz

El Municipio de Brinkmann informó el listado de beneficiarios del Programa Provincial PRIMER PASO y PRIMER PASO APRENDÍZ.
Los mismos son postulantes que presentaron formulario en la Unidad de Empleo. Cabe recordar que el paso a seguir es retirar y completar el formulario de domicilio y horario, y en el caso de los menores de 18 años el formulario de apoderado para el cobro del beneficio.
Lista:
|ACOSTA DANIEL NICOLAS
|BAEZ GABRIEL ELIAS
|BERTERO CRISTIAN EMANUEL
|BOIERO LUISINA
|BUSTOS BRENDA
|CEJAS ARIEL FRANCISCO
|CLEMENTE GORGERINO NICOLAS ANGEL
|CONTRERAS EDGARDO ENRIQUE
|CORNEJO MARIBEL ALDANA
|CURIOTTI BRUNO FERNANDO
|DIAZ BURGENER FRANCISCO
|ECHAVARRIA OSCAR EZEQUIEL
|FARIA MARIA AGUSTINA
|FARIAS JUAN PABLO
|FARIAS VALENTINA DEL VALLE
|FLORES SABRINA JANET
|GAITAN DAIANA MARIA
|GALLOTTO BLANCA MAGDALENA
|GARELLO PABLO DANIEL
|GOMEZ CRENNA JERONIMO
|LOPEZ FABRICIO CARLOS
|MADERA SERGIO SEBASTIAN
|MARTINI NATALIA SOLEDAD
|MASUERO EMANUEL ENRIQUE
|MASUERO NATANAEL RAUL
|MENDOZA SABRINA ELIZABETH
|MONDINO MARIA FLORENCIA
|NOVERO LARA LUCRECIA
|OLIVERA DIEGO CARLOS
|OLIVERA FRANCO ALBERTO
|PACHECO LUDUEÑA MILAGROS
|PAGANI MARTINA
|PALACIO NADIA BELEN
|PALACIOS FRANCO MAXIMILIANO
|PONCE LEONELA
|RACCA MATEO
|RODRIGUEZ VIRGINIA
|RUATTA CLARISA ANDREA
|SOLIS VALENTIN
|STRUMIA NICOLAS LUIS
|TAMAGNONE MARIA BELEN
|TIRANTI VALENTINA
|VERCELLI AINARA
|VINCENTI AGUSTIN ALEJANDRO
|VOISARD SOLANGE