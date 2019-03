Carnes exóticas, una tendencia gourmet

Aunque cada vez son más los restaurantes que incluyen algunos de estos productos en sus menús, las personas que llegan a la carnicería a comprar el asado del domingo o las milanesas de la semana, aún no perciben estas carnes como una alternativa. “El tema es que la gente no sabe cómo prepararlas, no se animan. En nuestro local las tenemos desde hace años pero siempre fue difícil venderlas”, explicó Hernán Méndez, responsable de Piaf, una proveduría integral de alimentos frescos ubicada en Colegiales.