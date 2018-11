En el Día Mundial del Veganismo, recetas dulces y saladas para elaborar en casa

“Para ser vegano es necesario hacer un cambio radical en la alimentación y se pueden incorporar las modificaciones de a poco”, desarrolló la licenciada en nutrición Analía Moreiro. “La dieta vegana si no se realiza a conciencia puede ser incompleta y presentar muchas carencias. Hay ciertas vitaminas, minerales y nutrientes que no se encuentran en los alimentos de origen vegetal y se hace necesario recurrir a complementos medicamentosos para evitar la falta de algunos nutrientes, sobre todo hierro que es uno de los minerales más difíciles de cubrir cuando no se consumen carnes”.