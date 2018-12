Dos mil calorías extra en cada fiesta: consejos para no llegar al 2019 con kilos de más

“Lo recomendable es llegar a cada una de las Fiestas sin restricción alimentaria. Esto significa que el día de cada evento lo mejor es realizar las cuatro comidas en horarios flexibles y cada una de ellas con todos los nutrientes. A su vez, si es posible, ese mismo día realizar media hora de actividad física de tipo aeróbica o cumplir el objetivo de caminar 10 mil. El no saltear comidas nos permitirá llegar al evento ´llenos´ y no tener un atracón de comida y bebida. El ayuno, en este como en ningún caso, es una buena compañía. No debemos ‘reservarnos’ para el encuentro”, explicó la licenciada en Nutrición Teresa Cóccaro, nutricionista de Ineba.