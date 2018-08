La ingesta de alcohol es una de las principales causas del aumento de peso

Consultadas sobre si hay alguna medida que se pueda tomar para consumir alcohol y no subir de peso, Latorraga recomendó que lo ideal para las mujeres es una copa de vino de buena calidad tres veces por semana, y, para los hombres, una copa por día. Simán dijo que no todos los alcoholes deben ser prohibidos; se puede permitir tomar cualquier alcohol siempre y cuando no sean en demasía.