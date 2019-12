La mesa de las Fiestas: opciones exquisitas y sin gluten

“Fue mucho prueba y error y todo lo que pasaba lo veo tragicómico ahora a la distancia, pero era una tragedia para la familia no poder hacer algo para que coman tus hijos. La verdad que era horrible y era trágico en ese momento,. Se me había hecho un mundo y lo único que quería era hacer algo para que pudieran comer las nenas y no podía salir de ese lugar, y estaba tan encaprichada que no me salían las cosas. Cuando aprendí cómo se comportaban esas harinas químicamente cuando les ponía agua o algún producto, entendí por qué me salían mal, y empecé a investigar y a meterme más en el tema”, detalló.

“Aprendí de muchas cocineras de acá y de afuera, y también de cuando estudié gastronomía. Tuve que recurrir a los libros de gastronomía para entender cómo se comportaba un grano de trigo para poder reemplazar con las cosas que yo tenía. Y así fui aprendiendo. Y cada vez que viajaba trataba de hacer un curso afuera o estudiar para aprender de otros lados y otras personas, porque todos tiene su manual de uso en la cocina sin gluten. Y aprendiendo del manual de cada uno terminás haciendo el tuyo”, confesó la cocinera que acaba de editar el libro “Mi aventura sin gluten”.

La idea del libro estuvo desde siempre, desde que entendió que comunicar era la mejor manera de visibilizar el problema y la solución a las personas con celiaquía y a quienes los acompañan en ese proceso. Ella siempre les preparaba las viandas a sus hijas cada vez que iban a algún cumpleaños, pero claro, llegó un momento en que la hija más chica se cansó de comer diferente del resto de los nenes. Así fue como ella llamó por teléfono a la madre de la cumpleañera y preguntó el menú, con la intención de cocinar lo mismo, pero sin gluten. Sin embargo, del otro lado recibió una respuesta a la que no estaba preparada: “¿Es celíaca? No te preocupes, me encargo yo de hacer el menú sin gluten”.

Así fue como Temporini se dio cuenta de que “yo nunca les había informado, nunca le había contado a nadie lo que nos pasaba, que eran celíacas y que tenían que comer diferente. Entonces cuando entendí que del otro lado había una necesidad de querer aprender y saber lo que nos pasaba, entendí que si yo no comunico, no enseño, el otro no puede saber, entonces no puedo enojarme con el otro. Fueron muchos golpes, enojos, hasta entender que la única forma era comunicar y enseñar. Eso fue el punto de partida”.

Ale Temporini es parte de una ONG donde brindan recursos a celíacos en situación de vulnerabilidad

Pero el hecho de comunicar y enseñar va más allá de un libro, o de una participación en un programa de radio o de televisión, porque ella también es parte de “Recursos y Soluciones de Celiaquía”, una ONG en la que “hoy estamos ayudando a más de 50 nenes de todo el país a los que se le entrega una caja con productos ya elaborados para que puedan tener una inserción social más amable y no quedar fuera de contexto, fuera del círculo de un cumpeaños, de un recreo. Nos pasó que íbamos a colegios y los nenes que tenían que comer sin gluten sólo comían una galleta de arroz, cuando los otros chicos estaban comiendo galletitas de chocolate o unas papas fritas, imaginate lo fuera que estaba ese nene de ese círculo, de no pertenecer, porque un nene cuando es chiquito quiere pertenecer ahí donde están todo sus amigos, y no, quedan a un costado, y eso es tremendo. Así fue como Romina Schvartzman decidió encarar este proyecto y yo como un montón de personas más estar ayudando a entregar más de 50 cajas a todo el país, que hay empresas que nos ayudan, y de esa forma integrar a los chicos socialmente”.

“Hay un montón de chicos sin insertarse, y lo peor es que hay muchos nenes de muy bajos recursos que no saben que son celíacos y que viven mal pensando que es algo normal. O que es estrés o falta de alimentación. Avanzó, pero falta mucha información, y no sólo información en los de bajos recursos, en los de altos recursos también, en todos lados. Y ahí está el camino, porque si pienso en dónde estaba esto hace 12 años atrás, creció un 500%, es mucho, pero así como creció mucho, todavía falta”, aseguró Temporini.

“La cocina sin gluten no tiene límites”, afirma la cocinera, porque “cuando aprendés a manejar estas harinas podés hacer cualquier cosa, pero sólo hay que tener en cuenta cómo manejarlo”, porque la contaminación de los alimentos es mucho más peligroso de lo que uno imagina, y hay que entender y dejar bien en claro que “cuando uno va a cocinar sin gluten tiene que tener el compromiso de hacerlo como corresponde, porque no lo hace para un enfermo, está cocinando para una persona que está sana. Si vos hacés una transgresión a la hora de cocinar, estás enfermando a esa persona que está sana”.

En exclusiva para Infobae, Ale Temporini comparte de su reciente libro seis platos para preparar en estas Fiestas.

MUFFINS DE QUESO AZUL

Muffins de queso azul

Ingredientes

Secos

200 gr de mix de harina sin gluten

40 gr de harina de trigo sarraceno

1⁄2 cdta. de sal

1 cdta. de Psyllium

1 cdta. de goma xántica

1 cda. de polvo leudante

Húmedos

3 huevos

1 cda. de miel

100 cc de leche

50 gr de queso crema

75 gr de manteca

50 gr de queso azul

1 cdta. de mostaza

1 lata de granos de choclo

Procedimiento

En un bowl, colocar todos los secos, agregar la manteca derretida junto con la leche, los huevos, la mostaza, el queso crema, la miel y batir enérgicamente hasta que la masa quede sin grumos. Agregar el queso azul cortado en cubitos pequeños y los granos de choclo previamente enjuagados y escurridos. Mezclar y colocar en moldes para muffins, rellenando hasta 3⁄4 partes. Cocinar en el horno a 200°C por 10 minutos y luego bajar a 180° por 15 minutos más.

Para freezar, lo ideal es hacerlo cuando están tibios. Luego, para reavivarlos, alcanza con 10 minutos de horno.

PAN DE HAMBURGUESAS

Pan de hamburguesas

Ingredientes

Secos

200 gr de fécula de mandioca

70 gr de fécula de papa

160 gr de almidón de maíz

150 gr de leche en polvo

30 gr de harina de sorgo 30 gr de trigo sarraceno10 gr de sal

1 cda. de polvo leudante

1 cdta. de goma xántica

1 cdta. de Psyllium10 gr de levadura seca

1 cda. de azúcar

Húmedos

70 gr de manteca

1 cda. de miel 1 huevo

300 cc de agua

Procedimiento

En un bowl, colocar todos los secos e integrar. Incorporar la miel, el huevo, el agua y por último la manteca pomada, que funciona como emulsionante.

Si la masa queda demasiado blanda, guardar durante una hora, tapada, en la heladera. Luego retirar, espolvorear con almidón de maíz y armar los bollitos, formar el pan de hamburguesa, pintar con doradura, colocar semillas y dejar leudar por unos 30 minutos, sin tapar, hasta que se haga una película por arriba (típica del pan de hamburguesa). En el horno precalentado a 200°C, cocinar por 10 minutos y luego bajar a 180° hasta finalizar la cocción (unos 15 minutos más, según el horno).

Doradura

1 huevo

1⁄2 taza de leche o crema de leche

1 cda. de azúcar

Primero mezclamos la leche con el azúcar para disolverla y luego agregamos el huevo, mezclamos bien y ya tenemos lista la doradura.

FONDUE DE QUESO

Fondue de queso

Ingredientes

2 vasos de vino blanco seco

1 vaso generoso de crema de leche

400 g de queso gruyere (se puede usar mitad de mozzarella)

400 g de queso emmental (o el queso semiduro que encuentren)

1 cda. de almidón de maíz

4 cdas. de coñac

½ cdta. de nuez moscada

1 diente de ajo

Pimienta c/n

Palillos de brochette

1 pan de campo (sin gluten)

Alternativas para acompañar: tomates cherry, verduras en cubos al vapor, papines, cubitos de cerdo, cubitos de pollo, buñuelitos, etc.

Tip: Reservar un poco de vino y de queso para ajustar la consistencia si es necesario.

Procedimiento

Frotar el ajo dentro de una cacerola, verter el vino blanco y la crema de leche, y encender el fuego. Calentar sin llegar a romper hervor. Diluir el almidón en una taza con el coñac y añadir al vino, removiendo para que no queden grumos. Triturar el queso y agregar a la cacerola sin dejar de mover. Condimentar con la nuez moscada y la pimienta. En caso de que la mezcla quede demasiado dura, agregar más vino. Si queda demasiado blanda, agregar más queso. Por eso es importante reservar ambos ingredientes.