Las ventajas de la alimentación orgánica

Uno de los aspectos más importantes de la alimentación orgánica es que a lo largo del proceso de producción de este tipo de comidas se restringe el uso de plaguicidas y herbicidas, lo cual hace que sean mucho más saludables.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define “orgánico” como un término que indica que estos alimentos se han producido según normas de certificación específicas.

“Se aplican métodos destinados a reducir al mínimo la contaminación del aire, el suelo y el agua. Los manipuladores, elaboradores y vendedores al por menor adhieren a normas que mantienen la integridad de los productos de agricultura orgánica. La meta principal de este tipo de agricultura es lograr un nivel óptimo de salud y productividad”, señalan desde la web de ese organismo.

Según Selma Doyran, especialista de la FAO en normas alimentarias, “es importante establecer criterios internacionales con el fin de proteger e informar al consumidor”.

La nutricionista Belén Maino explicó los beneficios de ingerir este tipo de alimentos: “Como no contienen sustancias químicas que pueden llegar a ser nocivas para la salud, son muy buenos. A su vez, las alergias alimentarias disminuyen. También tienden a tener mejor sabor, aroma y color, ya que son alimentos sin ningún fertilizante y tampoco están genéticamente modificados”, aseguró.

Con respecto al medio ambiente, las condiciones de producción son mejores para el planeta; son respetuosos con la naturaleza, cuidando sus ciclos, manteniendo el equilibrio ecológico. “En el caso del ganado y de las aves, los animales viven en condiciones más aceptables, donde reciben beneficios tales como acceso al aire libre, mayores espacios para moverse y reducción de situaciones de estrés”, agregó.

Los alimentos orgánicos tienen un 50% más de antioxidantes que los transgénicos. Su composición es útil para desarrollar un sistema inmunológico más sólido y de esta manera prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Según Maino, los vegetales orgánicos no presentan diferencias nutritivas significativas con respecto a los convencionales. Pueden contener más antioxidantes, vitamina C y proteínas en el caso de los cereales, omega 3 en carnes y leches. “Estudios científicos no refieren evidencias específicas sobre estos productos, por lo cual, en mi opinión, si la persona no tiene acceso a poder comprar alimentos orgánicos, procurar elegir alimentos saludables que aporten nutrientes necesarios para el organismo”, detalló.

RECETA:

Ingredientes:



– 3 mandarinas chicas sin semillas

– 1 taza de azúcar negra

– 1 taza de harina integral

– ½ taza de harina leudante

– 1 taza de aceite de girasol

– 2 cucharadas soperas de semillas de lino

– 2 huevos

Preparación

– Colocar en una licuadora las mandarinas cortadas en trozos junto con la cáscara, el aceite, los huevos y el azúcar.

– Licuar hasta que quede una crema y colocar en un bowl. Agregar en forma envolvente la harina integral ,la harina leudante y las semillas de lino.

– Enmantecar y enharinar una budinera de 25 centímetros. Precalentar el horno a 170° durante 10 minutos y colocar la preparación durante 20 minutos.

Fuente: Infobae