40 días de cuarentena: Cómo el encierro afecta psicológicamente a las personas

El aislamiento social preventivo y obligatorio llevó a que gran parte de la comunidad tuviera que adoptar nuevos hábitos orientados a una vida más sedentaria, lo que desencadenó prácticas que impactan de manera negativa en el organismo. La organización rutinaria de una familia se vio alterada en estos 40 días de cuarentena. Niños y adolescentes en vez de estar en la escuela y en otras actividades deben estar encerrados, al igual que los abuelos y adultos mayores. Esto conlleva estados psicológicos variados, hoy las respuestas las brindó en TDN, Canal 10, la psicóloga Laura Quaglino.

La profesional explicó que “se trata de algo inesperado, nadie recuerda una situación similar como esta, esta pandemia de coronavirus no solo ha amenazado la salud física de millones, sino que también logra causar estragos en el bienestar emocional y mental de las personas, en nuestra ciudad, el país y en todo el mundo. Los sentimientos de ansiedad, impotencia y dolor están aumentando a medida que las personas se enfrentan a un futuro cada vez más incierto así como la calidad del sueño, en niños y grandes; el miedo, la ansiedad, el estrés, entre otros…”.-

En cuanto al trastorno de ansiedad “es una afección psiquiátrica en la que una persona tiene ansiedad extrema de tener o desarrollar una enfermedad. Su ansiedad puede aumentar hasta el punto de que afecta la vida y las relaciones cotidianas”.- Algunos consejos para frenar la ansiedad y el estrés durante la pandemia:

– Planear actividades tanto individuales como familiares

– Establecer metas a corto plazo

– Aprender una nueva actividad

– Hacer una receta de cocina nueva

– Mantenerse en movimiento

– Conectarse con amigos y familiares

– Ser compasivos. Entender que esta situación no es permanente, focalizarse en los aspectos positivos, ser gentiles con uno y los otros.

“El estrés y la ansiedad podemos verlos en distintos aspectos. Algunas personas los transmiten en el dormir, otras en el comer de más, otras en el comer de menos, y otras lo hacen en la falta de atención”, finaliza.

Agregó “aprovechemos para conectarnos con aquellas personas que hace mucho no lo hacíamos, mediante un teléfono fijo, redes, herramientas nuevas podemos comunicarnos y no sentirnos solos; tomarnos ese tiempo que antes no teníamos; en cuanto a los pequeños, dediquemos tiempo a escucharlos, expliquemos de que se trata todo esto y dejarlos realizar todo tipo de actividades, las tareas pero también el tiempo libre, sino hay sueño, es común, no hay mucha actividad física y el metabolismo cambia, por las noches dejemos que lean o que puedan mirar televisión, no obligar a dormir…”.-

Además sostuvo que “Lo primero que hay que tener en cuenta es que la cuarentena es un desafío. Los pocos estudios previos sobre psicología y cuarentena plantean que es una elección entre la infección o la alteración psicológica que se pueden agravar en una persona, producto del encierro.

En general los síntomas más comunes que provoca el aislamiento puede ser el miedo: a perder la salud, a las posibles consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, a la falta de insumos básicos. Es posible sentir miedo ante una situación que se percibe como nueva y amenazante.

La desorganización: el hecho de no poder continuar con la propia rutina es un factor que desorganiza nuestra estructura ya que perdemos la sensación de control. Es importante recordar la capacidad que tenemos para reorganizar una nueva estructura. El aburrimiento: el aislamiento provoca que la posibilidad de vincularse para compartir tiempo con otros se reduzca significativamente; con lo cual nuestras actividades de ocio y esparcimiento disminuyen significativamente. En este sentido, pueden aparecer pensamientos del tipo “¿ahora qué hago?”, “¿cuándo podré salir a divertirme?”. Es importante utilizar los medios digitales que tenemos a nuestro alcance para seguir manteniéndose en contacto.

Audio Entrevista por Canal 10