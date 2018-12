Adicción a las series: qué impacto tienen en la salud

“La segunda separación fue hace un año, yo ya usaba Netflix y a comparación de la primera fue mucho más llevadera, no es que sufrí menos, pero me sumergí en las historias que me contaban las series y pude distraerme mucho más. Así estuve durante muchos meses, veía 6 o 7 capítulos seguidos hasta cualquier hora, llegaba un punto donde después de tantos capítulos transcurridos la plataforma me preguntaba si seguía mirando porque pasaban las horas y no le daba descanso. Ese era mi mejor plan, me sentía acompañada, no necesitaba salir ni tenía el tiempo de pensar que estaba sola; estaba de alguna manera contenida. Buscaba series que tuvieran muchas temporadas para tener horas de continuación y no tener que esperar a los estrenos. Me volví totalmente adicta, pero esa adicción fue mi salvación”, concluye hoy ya recuperada, tanto de su separación como de su seriefilia.