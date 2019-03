Advertencia por el consumo de té muy caliente

Pero la organización benéfica para el cáncer, Cancer Research UK, dijo que la mayoría de los británicos no beberían té o café a esas temperaturas.

Georgina Hill, responsable de información de salud en Cancer Research UK, dijo: “Este estudio se suma a la evidencia de que tomar bebidas a más de 60 ° C puede aumentar el riesgo de cáncer esofágico, pero la mayoría de las personas en el Reino Unido no toman su té a esas temperaturas”.