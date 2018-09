Afirman que la aspirina no previene infartos, ACVs ni el cáncer en personas sanas

¿Las personas mayores que gozan de buena salud tienen que empezar a tomar aspirina para prevenir infartos, accidentes cerebrovasculares, demencia y cáncer?

No, de acuerdo con un estudio del que participaron más de 19.000 personas, que incluyó a blancos de 70 años o más, al igual que negros e hispanos de más de 65 años. Tomaron aspirina en bajas dosis (100 miligramos) o un placebo todos los días durante un tiempo de valor de mediana de 4,7 años. La aspirina no los ayudó, y es probable que les haya hecho daño.

La ingesta de aspirina no disminuyó sus riesgos de enfermedad cardiovascular, demencia o discapacidad. Y sí aumentó el riesgo desangrado significativo en el tracto digestivo, el cerebro u otros sitios que requirieron transfusiones o internación hospitalaria.

Los resultados fueron publicados el domingo en tres artículos en The New England Journal of Medicine.

Un resultado perturbador asombró a los investigadores porque no se había dado en estudios previos: una tasa de mortalidad apenas mayor entre quienes tomaron aspirina, en su mayoría, debido a un incremento en las muertes por cáncer, no casos nuevos de cáncer, sino muerte por la enfermedad. Ese hallazgo necesita ser estudiado con más profundidad antes de poder sacar conclusiones, explican los autores con cautela. Los científicos no saben qué hacer con él, en particular, porque los estudios anteriores sugerían que la aspirina podía disminuir el riesgo de cáncer de colon y recto.

Los investigadores esperaban que la aspirina ayudara a prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares en los participantes del estudio; es por eso, que los resultados fueron una sorpresa, “los hechos desagradables que derrumban una hermosa teoría”, dijo el director del estudio, el Dr. John McNeil del departamento de epidemiología y medicina preventiva en la Universidad Monash en Melbourne, Australia, en una entrevista telefónica.

Las noticias también pueden llegar a asombrar a millones de personas que diariamente han tomado sus pastillas diligentemente como una poción mágica para resguardarse de las enfermedades por todos los medios. Aunque hay buena evidencia de que la aspirina puede ayudar a que la gente que ya sufrió infarto o ACV, o que tiene alto riesgo de que le sucedan, el valor del fármaco realmente no está claro para las personas con menos riesgo, especialmente las personas mayores.

El nuevo informe es el último en una oleada reciente de estudios clínicos que estuvo intentando determinar quién debe tomar aspirina realmente. Un estudio publicado en agosto no encontró ningún beneficio para los pacientes con bajo riesgo. Otro encontró que la aspirina podía prevenir eventos cardiovasculares en personas con diabetes, aunque los beneficios fueron superados por el riesgo de mayor sangrado.

Un tercer estudio encontró que la dosis es importante, y que las personas con mayor peso podrían requerir más aspirina para prevenir infartos, accidentes cerebrovasculares y cáncer.

Los hallazgos más recientes solo se aplican a personas como las del estudio: en los mismos rangos etarios, y sin antecedentes de demencia, discapacidad física, infarto o ACV. (Los negros e hispanos fueron incluidos en el estudio a una edad menor que los blancos porque tienen mayor riesgo que estos últimos, de demencia y enfermedad cardiovascular). Además, la mayoría no tomaba aspirina regularmente antes de ingresar al estudio.

El mensaje para el público es que las personas mayores sanas no deben comenzar a tomar aspirina.

“Si no la necesita, no empiece a tomarla”, dijo McNeil.

Sin embargo, comentó que quienes ya la han estado consumiendo con regularidad, no deberían dejar de hacerlo basándose en estos hallazgos, y les recomendó que consulten con su médico primero.

McNeil también hizo hincapié en que los nuevos hallazgos no se aplican a personas que ya han tenido infarto o ACV, que usualmente involucran la formación de coágulos de sangre. Esos pacientes necesitan aspirina porque inhibe la formación de coágulos.

El estudio, denominado Aspree, es importante porque aborda la pregunta sin respuesta de si las personas mayores sanas deben tomar aspirina, afirmó el Dr. Evan Hadley, director de la división de geriatría y gerontología en el Instituto Nacional del Envejecimiento, que ayudó a pagar la investigación. El Instituto Nacional del Cáncer, la Universidad Monash y el gobierno australiano también pagaron. Bayer suministró la aspirina y los placebos, pero no tuvo ningún otro rol.