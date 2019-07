El ahora, ¿qué harías si supieras que hoy es el último día de tu vida?

El aprendizaje

Podemos concluir, en consecuencia, que la capacidad para disfrutar en los distintos ámbitos de la vida no depende de la tecnología ni de los lugares donde estamos, sino de “un algo más”. El disfrute no proviene desde afuera, sino que es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y mantener: es animarse a conquistar la actitud de no tener nada que perder, y por lo tanto, todo por ganar.