Alertan que las terapias alternativas contra el cáncer duplican el riesgo de muerte

Descubrieron que las mujeres con cáncer de mama aumentaron su riesgo de muerte un 470%; los pacientes de cáncer colorrectal, un 360%; mientras que para los de cáncer de pulmón, la cifra se elevó a un 150%. Además de estos tres tipos, se estudiaron también los de próstata, aunque en esta ocasión no se observaron diferencias significativas. Los resultados fueron publicados en la revista Journal of the National Cancer Institute.