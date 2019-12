Alimentos que impactan negativamente en la salud y en el medio ambiente por igual

Un estudio sobre los múltiples impactos de los alimentos en la salud y el medio ambiente realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, recientemente publicado en la revista científica Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), demostró que los alimentos asociados con la buena salud de los adultos tienen bajos impactos ambientales y ayudarían a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo Climático de París.