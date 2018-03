Arritmia cardiaca. El riesgo de padecerla aumenta con el peso y la edad

El riesgo de desarrollar alguna alteración de los latidos del corazón se incrementa con la edad y el sobrepeso o la obesidad, con un pico máximo después de los 50 añosen los hombres y de los 60 en las mujeres.

Un equipo analizó información de casi 80.000 personas, de entre 24 y 97 años, de cuatro estudios de Europa. Al inicio de esos estudios, ninguna tenía fibrilación auricular (FA), una arritmia que induce la aparición de ACV, insuficiencia cardíaca y fatiga crónica.

A los 13 años (el seguimiento duró casi 28 años en algunos casos), el 4,4% de las mujeres y el 6,4% de los hombres tenía FA. En ese grupo, se triplicó el riesgo de morir durante el estudio, según publican los autores en “Circulation”.

El sobrepeso explicó gran parte del aumento del riesgo, según explicó la autora principal del estudio, la doctora Christina Magnussen, del Centro Universitario del Corazón en Hamburgo (Alemania).

“Por cada 5 kilos de sobrepeso, la frecuencia de la FA crece un 31% en los hombres y un 18% en las mujeres”, dijo Magnussen. “Como (el peso) es un factor de riesgo modificable, recomendamos controlarlo en hombres y mujeres”, agregó.

Las personas con FA sufren una alteración en las cámaras superiores del corazón que impiden bombear sangre de manera eficiente. Los autores observaron que pocas personas desarrollan FA antes de los 50 años.

Pero a los 90, uno de cada cuatro hombres y mujeres padecen la arritmia.

A pesar de que el estudio no fue un experimento controlado para demostrar si ciertos factores de riesgo -como la obesidad o el colesterol elevado– influirían en el riesgo de padecer FA o de qué manera, los resultados se suman a la evidencia de que ese riesgo disminuye al adelgazar, según opinó el doctorJonathan C. Hsu, de University of California, San Diego, y que no participó del estudio.

“A medida que el cuerpo envejece o gana peso, moléculas inflamatorias podrían ser liberadas en la sangre”, indicó Hsu por correo electrónico. “Esta clase de inflamación podría afectar al corazón e incrementar el riesgo de desarrollar FA”, agregó.

Tanto hombres como mujeres pueden reducir las probabilidades de sufrir problemas cardiacos como la FA mejorando su salud en general y perdiendo peso, recomendó Hsu.