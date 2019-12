Avances en inmunoterapia: analizan su aplicación en otras enfermedades como el Alzheimer

En cualquier caso, el factor edad también influye en el riesgo de cáncer. “Pero hay una diferencia importante -señaló Serrano-. Las células aberrantes del cáncer tienen mutaciones; las de la enfermedad degenerativa, en cambio, no las tienen. Al menos, que sepamos. Pero el sistema inmune no sólo reconoce mutaciones, sino también proteínas que tenemos silenciadas en el organismo ”. El investigador ICREA trabaja en el estudio de las llamadas células senescentes. Esto es, células dañadas que el organismo debería haber eliminado pero, por alguna razón, siguen ahí. El fallo, para Serrano, está en el sistema inmune, que no está haciendo su papel.