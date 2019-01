Belleza natural: tendencias en medicina estética no invasiva para un rostro luminoso

Los rellenos se utilizan en la actualidad como un lifting no quirúrgico o soft lift, que son pequeños efectos de voluminización y tensión de los tejidos. “No se tratan las áreas convencionales: se aplica en el surco lagrimal, el surco de la ojera, el área del contorno para restablecer la línea mandibular, en el tercio medio de la cara -puntualizó la especialista-. Ya no se colocan el surco nasogeniano, que es la zona que se trataba no hace mucho y que no sólo no lograba dar aspecto de rejuvenecimiento si no que daba como resultado una cara artificial”.