Bronceado cero: crece la moda de no exponer la piel al sol en las playas

“Acá estoy disfrutando la playa, antes de las 10 y después de las 16, siempre con protector factor 50 y al reparo de una sombrilla. Eso no quiere decir que no me meta al mar, voy un rato y me vuelvo a proteger”, detalló la doctora Pascutto con sentido docente. “Vuelvo blanca a Buenos Aires, pero prefiero eso y no volver a tener un tumor en la piel como lo tuve a los 35 años, que por suerte no fue un caso de los más agresivos”, confió.