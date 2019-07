Bronquiolitis: guía de preguntas y respuestas claves

– Lavándose frecuentemente las manos con agua y jabón.

– Cubriéndose nariz y boca con el pliegue del codo al toser o estornudar.

– No exponiendo a los bebés a personas resfriadas o con tos.

– No llevándolos al jardín de infantes resfriados o con tos.

– Ventilando los ambientes -no usar sahumerios ni braseros-.

– Manteniendo la lactancia materna.

– Teniendo la vacunación completa para la edad, en especial, la vacuna antigripal.

– Desinfectando las superficies que puedan contaminarse como objetos, juguetes, perillas de puertas, etc.

– Evitando la exposición al tabaquismo en todas sus formas. Tanto el tabaquismo pasivo (fumar en la misma habitación), en otras habitaciones o afuera del hogar, son riesgosas para los adultos y niños (tabaquismo de segunda y tercera mano).