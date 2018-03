Calendario de vacunación en el inicio de clases

En pocos días, los más pequeños inician las clases y uno de los requerimientos de todas las escuelas es que el Calendario Nacional de Vacunación se encuentre completo de acuerdo a la edad del niño.

Las vacunas son una de las herramientas de salud y prevención que mayor beneficio producen, tanto de forma individual como colectiva, previniendo enfermedades que años atrás causaban grandes epidemias, tales como el sarampión, la rubéola, la difteria, el tétanos o la hepatitis B, entre otras. Si un agente infeccioso deja de circular en una comunidad debido a una alta cobertura vacunal, es importante comprender que este no precisamente ha sido eliminado, razón por la que es necesario continuar manteniendo altos porcentajes de cobertura para evitar la aparición de nuevos casos.

Argentina posee un amplio calendario de inmunización conformado por 20 vacunas y que, año tras año, se actualiza y amplía para prevenir enfermedades graves en grupos etarios de riesgo (niños y adultos mayores). Poseer un registro personal (carné de vacunación) e institucional (valor epidemiológico) de vacunas y dosis administradas permiten disponer de una constancia que será útil para saber qué vacunas debe recibir el niño y para acreditar su estado de vacunación.

Si bien el meningococo es una enfermedad bacteriana que presenta baja incidencia, resulta potencialmente grave. La vacuna antimeningocócica contiene los cuatro serotipos que circulan en Argentina y países limítrofes, evitando infecciones, meningitis graves y disminuyendo la carga de secuelas, tales como pérdida de audición y discapacidad neurológica. Por su parte, la vacuna contra el HPV evita la infección en personas jóvenes, disminuyendo el riesgo de lesiones malignas en la vida adulta. En las mujeres, el virus está vinculado con patologías asociadas a cáncer de cuello uterino, lesiones en vagina, vulva, cuello del útero, ano, boca y garganta, mientras que en varones se asocia a cáncer de ano y pene, verrugas genitales y lesiones en boca y garganta.

Una alta cobertura de vacunación en una comunidad disminuye la circulación de agentes infecciosos, protegiendo más a los individuos no vacunados por diferentes motivos. De allí que haya circulado entre especialistas y público en general el concepto de “efecto rebaño”: cada vez que nos vacunamos no sólo nos protegemos de manera individual, sino que también contribuimos a disminuir la circulación de la enfermedad en otras comunidades que no hayan recibido la inmunización.

Algunos agentes infecciosos predominan en edades específicas. Se trata de un fenómeno dinámico, con cambios regionales y microbiológicos, que obliga a mantener un sistema de vigilancia continuo para el diseño de cronogramas de inmunizaciones oportunos y adecuados por edad y región. Es el caso, por ejemplo, de la vacuna BCG (antituberculosa), ya que el mayor riesgo de infección y progresión de esta enfermedad se observa en lactantes y escolares; del rotavirus, cuyo riesgo de diarrea y deshidratación grave ocurre en lactantes; de la vacuna antimeningocócica, que protege a los recién nacidos, ya que el riesgo de meningitis es mayor en menores de 2 años y, posteriormente, durante la adolescencia; o la fiebre amarilla, cuya vacuna es obligatoria en el norte del país (Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta) y recomendable para viajeros a zonas de riesgo.

Antes de su aprobación y autorización final, una vacuna debe pasar por diversas pruebas de seguridad y eficacia. Algunos niños que reciben vacunas pueden experimentar ciertas reacciones. Las más comunes son enrojecimiento, dolor o inflamación en el lugar de la inyección. En algunos casos, también pueden tener fiebre, pero no elevada. Cuando se producen dichas manifestaciones, la mayoría de las veces son leves y duran poco tiempo. Pero siempre los riesgos resultan menores que los beneficios.

Existe una nueva vacuna pediátrica combinada, en contra de la varicela, la papera, el sarampión y la rubéola, que evita la administración de dosis simultáneas, pero aún no está incluida en el calendario de vacunación obligatorio.

La investigación continua en agentes inmunizantes y en formas de administración condujo a un nuevo concepto: “vaccine one shot” (vacunación en un sólo pinchazo), el cual consiste en la síntesis de macropartículas transportadoras de medicación o vacunas que permitirían la liberación controlada y programada de agentes inmunizantes en determinados momentos de la vida y en fechas precisas.

Además, actualmente existen aplicaciones móviles que posibilitan mantener un control de las vacunas aplicadas; de las dosis restantes; y recibir información sobre vacunas de calendario, tales como enfermedades que se previenen y edades de aplicación.

Fuente: La Voz.com.ar