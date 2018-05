Campaña de Unicef Argentina que aborda la complejidad de la adolescencia

“Se trata de una iniciativa que trabajamos desde el año pasado para visualizar en la opinión pública la importancia que tiene para el país contar con políticas a favor de los adolescentes“, sintetizó Ana De Mendoza, representante adjunta de Unicef argentina, quien destacó que buscan “apelar tanto a los poderes del Estado como a la opinión pública”.

Con el fin de “explicar la situación al día de hoy y mostrar cómo se va a perpetuar si no se hace nada”, la iniciativa pretende “no hacer futurología pero claramente marcar que se trata de situaciones que no se van a revertir si no se interviene“.