Claves para dar el salto laboral, para cambiar de trabajo

Matiana Behrends, directora de Gestión de Personas de Grant Thornton Argentina, recomienda no estar donde no nos sentimos cómodos: “Por más bueno que sea el trabajo, si sufrimos todas las horas que estamos ahí, claramente no es el lugar para uno, y tampoco será lo mejor para la empresa tener una persona tan descontenta. No hay una respuesta clara acerca de si es mejor un cambio de sector o la renuncia, ya que esto dependerá de cada caso y situación. De todas maneras, siempre lo recomendable es que, si vamos a renunciar por esto, no hacerlo desde el enojo o el malestar -ya que nunca es consejero de buenas decisiones-, y sabiendo cuál es el siguiente paso a seguir”.