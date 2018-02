Confirmaron segundo caso de Fiebre Amarilla en Argentina

“Obviamente que si la gente viaja a las zonas de riesgo y no se vacuna, puede haber un aumento de casos que sean importados. Lo que hay que hacer es continuar promoviendo la vacunación. El problema es que Brasil no pide el certificado de fiebre amarilla para el ingreso, la gente obvia vacunarse porque no pide el certificado, no son concientes”, alertó la médica infectóloga Hebe Vázquez (MN58353 ), coordinadora médica de Vacunas en el Adulto de Helios Salud acerca de la principal razón por la que los argentinos siguen evadiendo la vacuna contra la fiebre amarilla.