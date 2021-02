Córdoba: Destacan importancia de la prevención para combatir el cáncer

Con motivo de conmemorarse el Día Mundial del cáncer, desde el Gobierno de Córdoba se ofrece una oportunidad para reflexionar, comprometerse, concientizar y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

El lema que se repite por tercer año consecutivo es «Yo soy y Voy a», la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), busca el compromiso a nivel colectivo e individual para fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer.

La única forma de reducir las tasas de mortalidad por cáncer es mediante la colaboración de diferentes actores de la sociedad: personas, instituciones, organizaciones y gobiernos deben trabajar en forma conjunta, difundiendo acciones que deben llevarse a cabo para tratar a una persona a tiempo y reducir la mortalidad por esa enfermedad.

En la provincia de Córdoba, existe el Hospital Oncológico Provincial, que es una institución pública y el único centro del interior del país que brinda acceso a tratamientos de quimioterapia y de radioterapia en forma totalmente gratuita y con equipamiento de última generación.

También, se dispone de hospitales de día habilitados para realizar quimioterapias en distintos puntos de la provincia y con un centro de referencia en leucemias y otros cánceres de la sangre como es el Hospital Córdoba. El Hospital de Niños está entre las instituciones destacadas del país, en el tratamiento de cáncer infantil y el Hospital San Roque cuenta con un programa de detección precoz y tratamiento del cáncer colorrectal, uno de los más frecuentes en el país.

Además el trabajo del Instituto Odontológico Provincial, que cuenta con un servicio de estomatología, para la detección y tratamiento de los cánceres bucales. Asimismo, el Programa de Salud Bucal genera campañas periódicas para sensibilizar, informar acerca de los síntomas de alarma y facilitar el acceso al control odontológico.

También, Córdoba cuenta con un programa de detección precoz del cáncer de mama, con cinco mamógrafos móviles que recorren la provincia facilitando el acceso a este estudio. Cabe señalar también que se cuenta con mamógrafos fijos en más de 20 hospitales provinciales.

Según el Registro Provincial de Tumores, el cáncer de mayor incidencia en mujeres, es el de mama, con 1.500 casos por año, le siguen colon (300 casos) y cérvix (220 casos). En hombres el de próstata con 1.000 casos por año, es el de mayor incidencia y le siguen en frecuencia el de colon (600 casos) y pulmón (550 casos).

Los estudios de detección precoz y hábitos de vida saludable son ejes para tener en cuenta. Al menos un tercio de los cánceres más comunes se pueden prevenir no fumando, llevando una dieta rica en vegetales y baja en grasas, realizando ejercicios y completar los carnés de vacunación, que hoy incluyen la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) -causante de la mayoría de los cánceres de cuello de útero- y la de la hepatitis B, enfermedad asociada al cáncer de hígado. Estas medidas contribuyen a prevenir no solo el cáncer, sino también otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes o los problemas cardiovasculares.