Coronavirus: El 95% de los casos tienen nexo epidemiológico específico

El ministro de Salud, Diego Cardozo, junto a la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, presentaron información actualizada acerca de la situación epidemiológica en la Provincia.

Los funcionarios informaron que actualmente son cuatro lugares específicos en los que se está trabajando a través de los Operativos Identificar: la ciudad de Villa Dolores y localidades próximas, donde se identificaron 99 y 37 casos respectivamente; La Falda, a raíz del caso identificado en los últimos días; barrio Ciudad de mi Esperanza y el municipio de Malvinas Argentinas, áreas en que se realizó una restricción de la circulación como medida de prevención y abordaje; y por último, los barrios Alto Alberdi y La Madrid, entre otros en los que según criterios sanitarios realizan investigaciones epidemiológicas.

En relación a los casos surgidos en los últimos días, Gabriela Barbás indicó: “Si bien se identificaron nuevos casos, esto está íntimamente ligado a los Operativos Identificar que venimos desplegando a lo largo de nuestra provincia”.

En este sentido, las investigaciones epidemiológicas revelan que el 95% de los casos tienen nexo epidemiológico específico, es decir, son contactos estrechos de casos ya identificados como resultado de la búsqueda activa.

Además, detallaron que desde el inicio de la emergencia sanitaria a la fecha, son 780 las personas que en la actualidad presentan diagnóstico positivo, de las cuales el 27,95 por ciento se encuentra en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario, el 8,59 en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias, el 4,10 en tratamiento hospitalario –internados-, el 4,87 falleció y el 0,90 se encuentran en investigación –corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico-.

También, notificaron que hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 80.672 personas. Esto resulta en una tasa de 21.452 personas estudiadas con PCR por cada millón de habitantes.

En todo el territorio provincial, 397 de las 427 total de localidades que tiene Córdoba, se encuentran sin casos activos de coronavirus.

Respecto a las zonas provinciales en que hubo focos activos, las estrategias desarrolladas por el área de Epidemiología del Ministerio de Salud permitieron controlar hasta el momento cinco brotes en Capital e interior: residencia para adultos mayores Santa Lucía de Saldán, contagios en el Hospital Italiano, zona aledaña al Mercado Norte de Córdoba, determinadas áreas de los barrios Villa El Libertador y Remedios de Escalada, y la propagación del virus en habitantes de los barrios Rivadavia y General Urquiza.

Prevención y responsabilidad social

En este contexto, y considerando que habrá un fin de semana largo, es fundamental mantener las principales medidas de prevención y recordar que no está autorizado realizar traslados entre los distintos departamentos de la provincia. En cuanto a las reuniones familiares, éstas pueden realizarse entre no más de 10 personas, mientras que no están permitidas aún las reuniones sociales. Se insiste en medidas de cuidado para esos encuentros, tales como no compartir utensillos, llevar el propio equipo de mate, realizar ventilación de ambientes y lavar frecuentemente las manos.

“Es importante sostener esas medidas ya que últimamente se identificaron reuniones que superaban las 10 personas o algún tipo de acciones que no permitía garantizar cuestiones como el distanciamiento o el uso del barbijo”, se refirió la secretaria de Prevención y Promoción.

“Es fundamental que hoy más que nunca cada persona como ciudadana ponga su granito de arena en seguir sosteniendo estas medidas de cuidado que son básicas a la hora de prevenir la transmisión por coronavirus”, finalizó la funcionaria.

Análisis de nuevas aperturas

Por otro lado, durante la tarde de hoy se realizó una nueva reunión del Comité de Científicos, en la que participa el ministro de Salud junto a especialistas de epidemiología, infectología, y miembros del COE, quienes asesoran a la autoridad de la cartera sanitaria provincial. En cada encuentro se realiza un análisis de la situación epidemiológica; en esta oportunidad se evaluará cómo continuar con aquellas actividades sociales que aún no están permitidas: gimnasios, natatorios, hotelería, ferias de artesanías y jardines maternales, entre otras específicas, son las actividades en las que se trabajará para habilitar progresivamente.