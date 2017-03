¿Cuáles son los 10 años más importantes en la vida de una persona?

Fabia Morales, directora de la investigación, aseguró que “este fenómeno mundial se la conoce como ‘identidad en espera’. Es decir, encontramos jóvenes que teóricamente ya tienen conocimientos sobre sí mismos, pero no viven de acuerdo a esa identidad porque al seguir viviendo con sus padres no pueden desarrollarla. Parece que se comportan de forma más inmadura de lo que realmente son porque no pueden vivir de acuerdo a su forma de ser. Y cuando consiguen salir del hogar familiar maduran muy rápidamente. Lo que subyace a todo esto es un motivo económico. Con trabajos precarios y sin estabilidad laboral no pueden independizarse ni desarrollarse”.