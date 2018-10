Cuándo el retraso en las primeras palabras representa un problema que hay que tratar

“Mi hijo no habla, pero entiende todo”, “¿ya habla? mi nena no dice ni una palabra todavía”, “mi hijo es un vago, se hace entender a su manera”, “el hermanito habló mucho antes”. Si bien es sabido que cada niño es único y que las comparaciones no son buenas, así suelen surgir las primeras dudas en los padres acerca del desarrollo del lenguaje en sus hijos.