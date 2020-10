En cuarentena extensa aumentan la ansiedad, la irritabilidad y la frustración

Expertos en salud mental explicarán en el primer Simposio virtual internacional de Neurociencias y Bienestar organizado por INECO y el BID, la importancia de afrontar la pandemia por COVID-19 con herramientas que contrarresten nuestros miedos en este aislamiento.-

La pandemia por COVID-19 transita casi 11 meses en los que ha sumido a millones de personas en muchas sensaciones que atentan contra la salud mental, como el miedo, la angustia, la irritabilidad, la frustración y la ansiedad.

En esta situación, expertos internacionales en neurociencias, destacan la importancia de afrontar esta pandemia con conocimiento, cuidado, responsabilidad y sin angustia o miedos impuestos. Así, el primer Simposio virtual internacional de Neurociencias y Bienestar organizado por INECO y el BID, con expertos nacionales e internacionales, y gratuito para toda la sociedad, buscará proveer de herramientas útiles para transitar este período de incertidumbre y desconocimiento de un virus que ha alterado todo el sistema social y económico en el mundo.

El evento, que se enfocará en el papel de las neurociencias que juegan en la construcción y el desarrollo del bienestar mediante el diálogo, la colaboración y el intercambio interdisciplinario, tendrá lugar el próximo 28 de octubre, en una amplia jornada que abarcará todo el día.

Desde 2007 el simposio se establece como uno de los eventos de neurociencias más importantes de la región. “En estos tiempos tan desafiantes y sin precedentes, el bienestar pasó a ocupar un lugar central en el campo de la salud. El desafío actual y a futuro en relación al bienestar es aún mayor en América Latina dado el nivel de vulnerabilidad existente en nuestra población durante y después de la pandemia. El desarrollo de la neurociencia del bienestar puede contribuir a la reestructuración de las políticas públicas en diversos ámbitos como la salud, la economía, el comportamiento ciudadano, las transformaciones sociales y tecno-culturales, el cuidado del medio ambiente y otros factores”, destacaron desde Ineco.

“El simposio tiene el objetivo de dar herramientas a la sociedad sobre cómo preservar el bienestar mental durante este tiempo excepcional. Es parte una respuesta a lo que fuimos viendo desde el comienzo de la pandemia, en donde al principio se habían disparado los síntomas de ansiedad en la sociedad. Con el paso del tiempo aparecieron la angustia, el ánimo caído y la depresión. Y fundamentalmente lo que vemos, es que prevalece la fatiga constante. Estamos agotados porque venimos haciendo cosas que no hacíamos antes y no hacemos cosas que antes sí hacíamos. Entonces no solo las personas se están empobreciendo, o perdiendo el trabajo o con miedo a perderlo. Todos estamos agotados aun los que tenemos la suerte de no haber perdido el trabajo. Hay herramientas desde la ciencia para potenciar nuestro bienestar. Y en este simposio, que es gratuito, vamos a darle herramientas a toda la comunidad de hispanoamérica con los mejores especialistas del mundo con estos temas”, destacó en exclusiva el neurocientífico Facundo Manes, presidente de la Fundación INECO y uno de los organizadores del importante evento internacional.

Y agregó: “Si bien la pandemia es mundial. La historia en Argentina es diferente porque ser un país más vulnerable que los países del norte. En los estudios que hicimos desde Ineco vimos que los síntomas de angustia, ansiedad, fatiga mental no se relacionaban con los lugares de mayor cantidad de infectados, sino que era homogéneo. Porque no solo estamos preocupados por el virus, sino por la economía, por el trabajo, por el país. Porque no tenemos las mismas reservas que por ejemplo los países de Europa. Y esto genera un impacto mental. En países vulnerables es otra la película”.

El especialista precisó que el bienestar de una sociedad se relaciona con el altruismo, con la cooperación, con el sentido del bien común, con menos corrupción. “Los países escandinavos que tienen este espíritu en épocas de no pandemia suelen ser más felices. El bienestar personal y de uno no se puede separar del bienestar general. Y no se puede ser feliz aunque uno tenga trabajo o pueda comer todos los días si alrededor el resto no puede hacerlo. Queremos plantear que el bienestar de las naciones tiene que ver con menos corrupción, con estrategia a largo plazo, con un sentido de propósito de una nación. Queremos tener bienestar también cuando pase esto. No solo dar herramientas para pasar esta etapa de la mejor manera en términos de bienestar mental. Sino también plantear la discusión del bienestar de las naciones”, finalizó.

A saber:

1º Simposio virtual internacional de Neurociencias y Bienestar

Organizan: Fundación INECO y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fecha: 28 de octubre, de 14 a 19 hs

Inscripción: https://simposio.fundacionineco.org/

Contacto: https://www.fundacionineco.org/ Marcelo T. de Alvear 1632 – C1060AAF – CABA – info@ineco.org.ar