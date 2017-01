Mordeduras de serpientes: medidas preventivas. Lo que debemos saber

Los síntomas dependen del tipo de serpiente, pero pueden abarcar:

Las mordeduras de la serpiente cascabel duelen inmediatamente. Los síntomas por lo general comienzan enseguida y pueden abarcar:

Las mordeduras de la mocasín de agua y de la víbora cobriza son dolorosas inmediatamente. Los síntomas, que por lo general comienzan de inmediato, pueden abarcar:

Sangrado

Dificultad respiratoria

Presión arterial baja

Náuseas y vómitos

Entumecimiento y hormigueo

Dolor en el sitio de la mordedura

Shock

Cambios en el color de la piel

Hinchazón

Sed

Cansancio

Daño tisular

Debilidad

Pulso débil

Las mordeduras de serpiente coral pueden ser indoloras al principio y es posible que los síntomas mayores no se presenten durante horas. NO se debe cometer el error de pensar que se va estar bien si el área de la picadura luce bien y no duele mucho. Las mordeduras de estas serpientes que no reciben tratamiento pueden ser mortales. Los síntomas pueden abarcar: