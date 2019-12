Muñecos de género neutro: ¿para qué sirven?

De opinión opuesta, el escritor Alex Myers sostuvo en Slate: “Como un hombre transgénero que lleva 25 años hablándole a los jóvenes sobre género, siento un profundo escepticismo respecto a lo que esta muñeca en efecto comunica”. En primer lugar criticó la presentación como “de género neutro”: el término que eligió la empresa fabricante, dijo, “no es uno que muchas —¿siquiera alguna?— personas usen para describirse a sí mismas”. Las expresiones son “de género fluido, queer, no binario o no conforme”. Y agregó: “Sugerir que la ‘otra’ opción a lo masculino o lo femenino es ‘ambas cosas’ o ‘algo en el medio’ es básicamente un malentendido sobre cómo expresan su género muchas personas no conformes. El género no es una línea entre dos puntos: ser no binario no es ser andrógino”.