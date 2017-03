Qué debemos saber sobre el Síndrome de Down

No existe ningún método ni técnica médica o psicológica que pueda curar el síndrome de Down. No es una lesión o enfermedad crónica que con una intervención quirúrgica, un tratamiento u otro procedimiento pueda modificarse.

Es una alteración congénita de origen genético que afecta la globalidad de la persona para toda la vida de forma uniforme, es decir, no existe una forma progresiva o regresiva del síndrome. Se han hecho estudios con fármacos y complementos vitamínicos pero por el momento no existe ningún suplemento o medicamento que altere de forma significativa la evolución del síndrome de Down.