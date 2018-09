Día Internacional del Mieloma

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea que afecta a las células plasmáticas (productoras de anticuerpos, normalmente presentes en la médula). En la primera fase la enfermedad puede no presentar síntomas pero a medida que la enfermedad avanza pueden aparecer, los principales son: anemia, dolores óseos, decaimiento, problemas renales y fracturas patológicas. También pueden presentarse infecciones como las neumonías porque el sistema inmune está debilitado. El mieloma es llamado “mieloma múltiple” porque generalmente son afectadas múltiples áreas del organismo.

La causa se desconocen.

Existe una variación sustancial entre pacientes debido a:

– Al compromiso del órgano blanco ( riñón, huesos, etc.)

– La ubicación de esas áreas (ej.: columna vertebral, pelvis, brazos y/o piernas)

– La actividad o ritmo de crecimiento del mieloma

– Diagnóstico

La enfermedad puede descubrirse de varias formas. Los síntomas e indicios más frecuentes son:dolores óseos o fracturas, y alteraciones bioquímicas de la sangre o de la orina.

Para llegar al diagnostico se debe hacer:

– Punción de Médula Ósea para evaluar el porcentaje de infiltración con plasmocitos monoclonales (debe ser mayor del 10%)

– Radiografías del esqueleto: columna , huesos largos , y calota donde se pueden ver las lesiones llamadas líticas

– Estudios de sangre y orina para demostrar la presencia de la proteína monoclonal en sangre y la proteína de Bence Jones en orina Este estudio se realiza con diferentes técnicas

Algunos pacientes se presentan con lesiones únicas ya sea en el hueso o fuera de él. Esta lesión tumoral debe biopsiarse siempre para demostrar en ella la infiltración de células plasmáticas Cuando las lesiones son únicas y no hay compromiso de la medula ósea el tumor se denomina: Plasmocitoma.

Algunos pacientes presentan niveles anormalmente elevados de proteínas en la sangre o en la orina, y no muestran ningún otro síntoma. Esta condición se llama Gammapatía Monoclonal de Significado Indeterminado (GMSI). Algunos pacientes con GMSI pueden desarrollar mieloma múltiple, pero la GMSI por si sola no es perjudicial y no requiere tratamiento, solo requiere un seguimiento sistemático por el paciente y el hematólogo.