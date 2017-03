Día Mundial del Riñón 2017: cuida tus riñones para llevar una vida sana Reviewed by Momizat on Mar 09 . La enfermedad renal crónica (ERC) afecta aproximadamente al 10% de la población mundial, según datos de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Actualmente no La enfermedad renal crónica (ERC) afecta aproximadamente al 10% de la población mundial, según datos de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Actualmente no Rating: 0