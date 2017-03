Día Mundial del Riñón: ¿Por qué 7 de cada 10 pacientes necesitan un trasplante? Reviewed by Momizat on Mar 09 . "El riñón es un órgano silencioso: no avisa, no anuncia. Cuando hay síntomas, ya se necesita diálisis o un trasplante", alerta la Doctora María del Carmen Bacqu "El riñón es un órgano silencioso: no avisa, no anuncia. Cuando hay síntomas, ya se necesita diálisis o un trasplante", alerta la Doctora María del Carmen Bacqu Rating: 0