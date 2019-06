Donante de Sangre: siete preguntas para aclarar las dudas más frecuentes sobre el acto más altruista

Recibió transfusiones de sangre o derivados.

Se realizó tatuajes u otra exposición no estéril.

Tuvo accidentes laborales con exposición a sangre o secreciones.

Estuvo detenido en una institución carcelaria o policial por más de 72 horas.

Permaneció en área endémica de Paludismo (Malaria).

Su pareja tuvo Hepatitis B o C o HIV en el último año.

Tuvo relaciones sexuales con personas desconocidas o pagó dinero para ello.

Tuvo prácticas sexuales con riesgo aumentado para infecciones transmitidas por transfusión:

Parejas sexuales de pacientes hemodializados, hemofílicos.

Parejas sexuales de personas con pruebas positivas para HIV, Hepatitis B o C, HTLV.

Personas de ambos sexos que fueron objeto de violación.