Dr. Omar Saleg: “Estamos en una situación súper-excepcional, nunca vista”

En Clínica Privada San Justo, pudimos dialogar con el Dr. Omar Saleg, profesional de dilatada trayectoria, quién hizo referencia a la situación sanitaria por la que se atraviesa por la pandemia.

Saleg comenzó diciendo: “Estamos en una situación super-excepcional, nunca vista y esperemos que dure poco, a pesar de los pronósticos que dicen todo lo contrario… no sólo que estamos mal, sino que vamos a estar peor… estamos tratando día a día con un agresor no bien conocido… junto a todo el personal de salud al que nosotros le agradecemos mucho… con vacunas que no están haciendo los efectos deseados, con mucha incertidumbre al principio, nosotros que estamos vacunados parece que la respuesta es buena, pero hay gente que está vacunada y se infectó de covid…”

Lo fundamental es el lavado de manos, el barbijo, el distanciamiento y el más más importante las reuniones… no sólo el distanciamiento momentáneo sino las reuniones… el 80 o 90 por ciento de los contagios fue por reuniones, en donde la gente no tuvo ni barbijo, ni nada… no tomaban la correcta dimensión del daño que puede ser, es un fantasma que aparece en cualquier lado y es muy dañino… y no tenemos muchas armas para combatirlo…

Aparte de los síntomas comunes que se daban al principio, ahora se agregan aparte de las anginas, la falta de aire directa, los dolores musculares, urticarias y muchos vómitos y diarreas… aunque el lugar predilecto es el pulmón, hay partes digestivas también, o sea que lo ideal es diagnosticarlo para que la persona se aisle inmediatamente…

El profesional hizo referencia que desde el comienzo vienen trabajando desde la Clínica de manera coordinada con la salud pública.

