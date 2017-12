El colorido festival de frutas y verduras que ofrece el verano

Algo importante es que la papa, la batata, el choclo y la mandioca no forman parte de este grupo –y tampoco están incluidas en el consumo mínimo que recomienda la OMS–, sino que se unen con las legumbres, los cereales, el pan y las pastas. “Precisamente la campaña no busca propiciar el consumo de estas verduras que ya son las más demandadas por la población y que no aportan la mejor calidad de nutrientes, sino promover la incorporación de la gran variedad de frutas y verduras a nuestro alcance”, puntualizó Romero.