Empatizar y adecuarse al otro: cómo mejorar la conexión con los demás

Para lograr este estado no es necesario dejar de lado nuestro propio punto de vista. En todo contacto humano, no sólo se encuentran dos personas, también se puede hablar de dos historias, dos cosmovisiones, dos formas de percibir la realidad que, en ciertas ocasiones, no aparecen como un obstáculo a la hora de comprender al otro. Muchas veces, estos contrastes potencian esta conexión mágica. “Es algo difícil de explicar con palabras, pero que todos en alguna oportunidad hemos vivido”, cuenta Antivero Esper “un misterioso click, algo que se produce con ciertas personas con las que establecemos una particular sintonía, un vínculo que, en definitiva, hace que estemos en un mismo canal, en la misma frecuencia”.