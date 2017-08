Como enfrentar el estrés en los chicos

Padres sobreprotectores y permisivos quieren evitar a sus hijos todo dolor y sufrimiento y hacen denodados esfuerzos para lograrlo. Tienen el concepto de que el dolor, el sufrimiento o el estrés, son malos para los chicos.

Las neurociencias, la psicología en general y la teoría del apego no están de acuerdo con esa idea: explican que el bebe, con el sostén, el acompañamiento y la ayuda de su mamá, papá y otras figuras de apego va sorteando las dificultades que se le presentan, pequeñas desde nuestra mirada, pero enormes para él. Con el paso del tiempo y experiencias sucesivas va descubriendo que después del hambre llega el alimento, que cuando se aburre viene alguien a entretenerlo o a ofrecerle otro juguete, o lo consuela cuando se asusta, o le recita “sana, sana colita de rana” cuando se golpea. Los adultos llegan, pero no al instante; consuelan, pero a veces igual sigue doliendo un ratito; abrazan, pero papá de todos modos se va a trabajar; alimentan, pero no siempre lo que el niño quería comer; alzan, pero el corazón sigue a todo correr por el susto que le dio ese perrazo. En muchas experiencias, el niño va internalizando esos recursos que le ofrecen sus padres y va pudiendo resolver algunas cuestiones solo: se pone nervioso porque no encuentra la segunda media de gimnasia y se va al lavadero a buscarla, o la hermanita lo molesta y no lo deja armar tranquilo con los ladrillos y junta todo y se va a su cuarto en lugar de gritarle o pegarle; ya sabe en cuál casa está el perro que lo asusta y cruza con su bici a la vereda de enfrente. Va aprendiendo estas estrategias y muchas otras de la forma en que sus cuidadores enfrentan con él las diferentes situaciones estresantes que le presenta la vida.

En Capacitación Emocional para la familia uso la palabra estrés “como equivalente de «tensión»: es la respuesta natural del cuerpo humano que le permite adaptarse al medio ambiente; es nuestra reacción ante las «salidas del equilibrio» de todos los días, sustos, cambios, dificultades, problemas, preocupaciones”; en las vidas de los chicos también hay estrés, el estrés es inevitable, natural y necesario aunque los adultos solemos verlo como algo negativo. Se trata de aprender a tolerar niveles de estrés cada vez más elevados sin (tantas) consecuencias físicas o emocionales, de modo que ante los inevitables momentos de tensión en sus vidas, tengan fortaleza, flexibilidad y estrategias para enfrentarlos y puedan capitalizar la experiencia, es decir aprovechar la situación para aprender y madurar.

Cuando en cambio los padres les evitan a los chiquitos sistemáticamente las situaciones de estrés, ellos no saben qué hacer cuando, lejos de sus padres, se encuentran en situaciones difíciles, desde una sencilla, como no encontrar un lápiz negro en la cartuchera, a otras mucho más complejas como una enfermedad o un accidente. Nunca van a estar cien por ciento preparados para situaciones dolorosas o estresantes, pero los pequeños contratiempos de la vida los van entrenando. ¿Esto implica hacerlos sufrir a propósito? Por supuesto que no, pero tampoco desperdiciar todas las oportunidades.De otra manera, nunca van a querer alejarse de nosotros, ya que a nuestro lado todo fluye, y en cambio apenas se alejan, la realidad empieza a frustrarlos y no tienen práctica para resolver las situaciones.

Cuando nuestros hijos tengan que enfrentar exámenes difíciles en la universidad, competir por un puesto de trabajo o sufran penas de amor -¡inevitables!- van a contar con esa “valija de herramientas” para el manejo del estrés que fueron adquiriendo desde la primera infancia.

Fuente: La Nación