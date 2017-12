Fin de año: cómo dejar de lado los factores externos y concentrarse en los logros propios

El malestar también puede llegar cuando comparamos las expectativas que tuvimos con los resultados concretos obtenidos. “Si hicimos todo lo que podíamos hacer para lograr los objetivos que nos habíamos propuesto, entonces no tendremos nada que lamentar. Nos sentiremos bien con nosotros mismos por haber buscado siempre la forma de obtener aquello que, por el momento, aún no hemos podido lograr”, advirtió Antonini, quien agregó que “si no hicimos todo lo que podríamos haber hecho, tampoco tendremos motivos para ponernos mal, ya que, el resultado obtenido será directamente proporcional a la cantidad de tiempo, compromiso y dedicación que utilizamos para la concreción de nuestros deseos. Si hicimos poco, tendremos poco”.