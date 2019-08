Habló el joven que recibió primeros auxilios, “las palabras no alcanzan para agradecer”

Franco Ghirardoti, el joven que recibió primeros auxilios y salvó su vida, habló con los medios sobre la experiencia vivida.

Cabe recordar que la situación particular se generó este fin de semana, en una vivienda de calle General Paz de Morteros, y el joven de 23 años recibió primeros auxilios por parte de Julieta Ponce tras desvanecerse.

“Cuando me di cuenta me estaba cayendo y desde ahí no recuerdo más nada, y lo próximo que recuerdo es que estaba entrando al Hospital”, aseveró Franco en diálogo con nuestro medio.



Franco agregó: “traté de mantener la calma, para no entorpecer el trabajo de ellos (por el personal del Hospital”.



El joven contó además que no hasta el momento una certeza de lo que le sucedió: “puede ser por el cansancio, por la acumulación de varias cosas”.



“Me dijeron que ella (por Julieta) sostenía mi mano y yo le respondía”, comentó Franco recordando el momento en el que recibía primeros auxilios.



Además, agregó que luego tomó contacto con la joven de 14 años para agradecerle: “las palabras no alcanzan”, aseguró.

Foto: Franco

Fuente: RCM, Radio Centro Morteros-

Relacionada: