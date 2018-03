Hipoacusia: la discapacidad auditiva constituye casi el 20% de las incapacidades

Si bien muchos niños experimentan acúfenos en sus oídos, la mayoría no se queja de sentirlos porque lo internalizan como una experiencia de la vida diaria. “Muchas veces lo que sucede es que los chicos no les cuentan de esta molestia a sus padres porque no les gusta que el adulto piense que escuchan ruidos imaginarios. Es por eso que es muy importante permitirles a los niños hablar de las cosas que los perturban”, señaló a Infobae la doctora Susana Domínguez, fonoaudióloga de INEBA.