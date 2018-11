La infancia bajo la lupa: el Comité de los Derechos del Niño analizó la situación argentina

El Comité sigue profundamente preocupado por el hecho de que aún no se hayan aplicado la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la administración de la justicia juvenil. “Sabemos que está sobre la mesa la elaboración de una ley penal juvenil, y creemos que esa ley no puede implicar una baja en la edad de imputabilidad ni un aumento de las penas; tiene que realizarse bajo los estándares del comité, con un fuerte componente de sanciones no privativas de libertad”, indicó Pedernera.