Por qué la neurociencia puede ser eficaz para reducir el estrés y la depresión

—Creo que es al revés. El interés del público hizo que los políticos se ocuparan. Por cierto, el programa de Obama no es el único: está la iniciativa Blue Brain en Europa, hay un proyecto en desarrollo muy grande en China. Creo que esto se debe a la creencia que pueden hacerse descubrimientos muy importantes relacionados con desórdenes psiquiátricos y neurológicos. Hoy hay muchos estudios sobre el Alzheimer, un problema creciente por la edad de la población. Sí: hay millones de personas que sufren Alzheimer. Pero, si miramos los números de las personas que sufren de depresión, hay cientos de millones. Claramente es el campo en el que tenemos que hacer un quiebre para hacer una contribución crítica en la calidad de vida de las personas. Pero todavía no tenemos el suficiente conocimiento para hacer ese quiebre. Por eso, excepto en proyectos de inteligencia artificial, no hay grandes inversiones privadas: no ven resultados en cinco, seis, diez años.